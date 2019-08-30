داعية كويتي يبحث عن "عبد" يعتق رقبته

نشر الداعية الكويتي عبد الرحمن النصار، تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، يطلب فيها مساعدته في إيجاد عبد لإعتاقه.
وكتب النصار: "يوجد لي قريب عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ولا يستطيع الصيام.. فهل نجد له إعتاق رقبة؟".
وشدد الداعية في ردوده على تعليقات المتفاعلين، على أنه يبحث عن عبد لتحريره؛ لأنه لا يوجد أمامه خيار "إطعام المساكين"، باعتبار أن المعني يريد أن "يكفر عن قتل"، ووفقًا للفقه الإسلامي فإن هذه الجريمة يكفر عنها بعتق الرقاب أو الصيام فقط.
وفي جوابه على تعليق أحد المتابعين الذي نبهه إلى أن العبودية ملغية محليا ودوليا، قال النصار إنه يرغب في إجراء عملية العتق بطريقة سرية "تحت الطاولة"، على حد تعبيره.
من جهتهم، اقترح متفاعلون آخرون أن يذهب الشيخ إلى موريتانيا، حيث لا يزال البعض يقتني العبيد على حد تأكيدهم.
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