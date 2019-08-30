تقرير: الصين لديها 854 مليون شخص يستخدمون الإنترنت

بلغ عدد رواد الإنترنت في الصين 854 مليون شخص حتى يونيو 2019، بينما يصل معدل توافر خدمات الإنترنت إلى 61.2%، وفقًا لتقرير نُشر، اليوم الجمعة، حول تطور الإنترنت في الصين.

وارتفع عدد رواد الإنترنت بمقدار 25.98 مليون مقارنة بنهاية العام الماضي، مع زيادة معدل توافر الإنترنت بنسبة 1.6 نقطة مئوية، حسبما ذكر التقرير الصادر عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية.

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واستخدم إجمالي 847 مليون صيني الهواتف المحمولة لتصفح الإنترنت بزيادة 29.84 مليون شخص مقارنة بنهاية العام الماضي، ويمثل مستخدمو الهواتف المحمولة 99.1 بالمئة من إجمالي مستخدمي الإنترنت، بزيادة 0.5 نقطة مئوية.

ومقارنة بخمسة أعوام مضت، ارتفع متوسط ​​سرعة التحميل للنطاق العريض بالأجهزة المحمولة بنحو ست مرات، كما تراجعت رسوم استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بنسبة تزيد على 90 بالمئة.