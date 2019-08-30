155 مهاجرًا إفريقيًا يعبرون الحدود الإسبانية من شمال المغرب

تمكنت مجموعة مؤلفة من 155 مهاجرًا إفريقيًا، من الدخول الجمعة إلى جيب سبتة الإسباني في شمال المغرب، عبر تجاوز سياج الأسلاك الشائكة، حسب ما أعلن متحدث باسم المحافظة المحلية، لوكالة فرانس برس.
وأوضح المتحدث أنهم "ينحدرون جميعا من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وغالبيتهم من غينيا كوناكري".
وتجاوز الفارون السياج الحدودي فجر الجمعة، مستفيدين من الضباب، حسب المتحدث نفسه، الذي أضاف "بعضهم تسلقوا السياج، وبعضهم الآخر كسروا إحدى بواباته".
وتابع المتحدث أن 12 عنصرًا من الحراس المدنيين "أصيبوا بجروح طفيفة"، نتيجة الرشق بالحجارة بشكل خاص، في حين عولج نحو 16 مهاجرًا؛ نتيجة إصابتهم بجروح.
وهذه المرة الأولى منذ سنة التي يتمكن فيها مهاجرون ضمن مجموعة، من اجتياز السياج العالي المجهّز بأسلاك شائكة، والفاصل بين المدينة والمغرب، بحسب المحافظة.
وتشكل سبتة ومليلية، وهي مدينة إسبانية أخرى في شمال المغرب، الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا.
ومنذ مطلع العام، تمكن 3427 مهاجرًا من الدخول إلى هاتين المدينتين عبر البرّ، بنسبة 18،1% وهي أقلّ من العام 2018، بحسب الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية الإسبانية، ودخل 671 من بينهم إلى سبتة خصوصًا عبر الاختباء في سيارات.
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