نائب رئيس خيتافي: علينا الاستمتاع بعودتنا مجددًا لأوروبا

أكد نائب رئيس نادي خيتافي الإسباني لكرة القدم، أنخيل توريس، اليوم الجمعة، أنه يتعين على فريقه وجماهيره الاستمتاع بمنافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، والتي أوقعت قرعتها فريقه في المجموعة الثالثة بجانب أندية بازل السويسري وكراسنودار الروسي وطرابزون سبور التركي.

وقال توريس في تصريحات لقناة "موفيستار بلوس" التليفزيونية بعد قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي التي جرت اليوم في موناكو: "ما يجب أن نقوم به الآن هو الاستمتاع وتقديم بطولة جيدة، ولكن علينا أن نعلم أننا نولي أولوية لليجا (الدوري الإسباني)، رغم أن التجول في أوروبا هو أمر جيد

دائما".

وأضاف: "علينا أن نقطع العديد من الكيلومترات، سنذهب إلى روسيا وتركيا ثم سويسرا وهي الأقرب، أعتقد أنها مجموعة متكافئة للغاية، ليس هناك منافسون بسطاء، سنحاول أن نظهر بصورة جيدة".

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وتابع: "إنها مدن جميلة والجماهير ستشعر بالامتنان لأنها بعد عشر سنوات (من الغياب) تعتريها رغبة كبيرة في العودة لأوروبا".

ورغم ذلك، يمنح توريس أولوية أكبر لمشوار فريقه في بطولة الدوري الإسباني، حيث أردف قائلا: "هدفنا هو تحقيق الفوز يوم السبت (أمام ألافيس)، إنها مباراة مهمة في الليجا، ولكن بعد التاسع عشر من الشهر المقبل سنبذل قصارى جهدنا وسنحاول أن نفوز بالمركز الأول، ولكن هذا لن يكون سهلا، لأنه في أوروبا اليوم لا توجد فرق سهلة".

واستطرد توريس قائلا: "الوصول إلى دور الثمانية أمر معقد للغاية، ولكننا سنرى الآن إذا كنا سنعبر دور المجموعات، ثم بعد ذلك سنتعامل مع كل دور على حده".

واختتم قائلا: "هناك فرق كبيرة، هناك فرق لعبت في دوري أبطال أوروبا، وهناك فرق فازت خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة بالدوري الأوروبي، إذا الأمر لن يكون سهلا، ولكن على أي حال سنستمتع وعلى الجماهير أن تستمتع برؤيتنا مجددًا في أوروبا".