"الأحمر" يحصد جائزة رجل مباراة الزمالك ونيويورك سيتي

حصد أحمد الأحمر، نجم فريق الزمالك لكرة اليد، جائزة رجل المباراة التي جمعت فريقه، اليوم الجمعة، بنظيره نيويورك سيتي الأمريكي، ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر ببطولة كأس العالم للأندية.

وحصل الأحمر على هذه الجائزة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة، بعدما ساهم بقوة في فوز فريقه باللقاء بنتيجة 38- 24.

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يشار إلى أن الزمالك سيلعب مباراته الأخيرة خلال مشواره بهذه البطولة، غدًا السبت أمام الدحيل القطري في ختام منافسات البطولة لتحديد المراكز الستة الأخيرة بجدول الترتيب.

جدير بالذكر، أن مونديال الأندية لكرة اليد، في هذه النسخة الـ13، يقام بالدمام في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 27 حتى 31 أغسطس الجاري بمشاركة 10 فرق.