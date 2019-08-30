التشكيل الرسمي للنجمة والترجي بالبطولة العربية

أعلن فريقا النجمة اللبناني والترجي الرياضي التونسي، التشكيلة الأساسية للمباراة التي تجمعهما، اليوم الجمعة، على ملعب المدينة الرياضية، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).
ودفع محمد عبد العظيم، مدرب النجمة، بتشكيل كالتالي:
"علي السعدي، نادر مطر، عبد الله عيش، قاسم الزين، علي حمام، عباس حسن، خليل بدر، مراد الهذلي، إدريسا نيانج، علي الحاج وأبودو إيساكا".
وجاءت تشكيلة مدرب الترجي معين الشعباني، على النحو التالي:-
"معز بن شريفية، كوامي بونسو، محمد يعقوبي، أنيس البدري، طه الخنيسي، حمدو الهوني، عبد الرؤوف بن قيط، إلياس شتي، إيهاب مباركي، محمد المسكيني، عبد القادر بدران".
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