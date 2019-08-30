نظم المئات مسيرة في مدينة بريشتينا، اليوم الجمعة، لإحياء "اليوم العالمي للمختفين"، مما يشكل ضغطا على صربيا لتحديد مصير أكثر من 1600 شخص فُقدوا منذ الحروب في يوغسلافيا السابقة قبل عشرين عاما.
ونقل موقع "كوها ديتور" الإخباري، عن باجرام سيركيني، من مركز يعنى بالأشخاص المفقودين، مقره بريشتينا، القول: "ليس بمقدور المحليين تضميد هذا الجرح".
وأضاف: "دائما ما تقول الجهات الدولية: العنوان في صربيا"، مشيرين إلى مطالب المنظمات الدولية لصربيا بتكثيف جهودها في هذا الإطار، وأضاف سيركيني: "يجب أن ندفع صربيا لإخبارنا".
وناضلت الأغلبية الألبانية في الإقليم الصربي سابقا من أجل الاستقلال في عام 1998، ما أدى إلى رد قوي من بلجراد، الأمر الذي أسفر عن تدخل الغرب في نهاية المطاف.
ودفعت حملة قصف من حلف شمال الأطلسي (ناتو) صربيا إلى سحب قواتها في عام 1999، ورغم مرور 20 عاما، لا يزال 1653 شخصا في عداد المفقودين، وأغلبهم من الألبان، وبينهم صرب أيضا، وتسهم العلاقات السيئة بين صربيا وكوسوفو في بطء التقدم في عملية البحث.
وأقيمت احتجاجات مماثلة، اليوم الجمعة، في البوسنة والهرسك وكرواتيا، وكانت كل منهما قاتلت من أجل الاستقلال عن يوغسلافيا السابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر المئات يطالبون بحسم أمر مفقودين منذ حروب يوغسلافيا السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.