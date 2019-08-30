طوكيو تختتم قمتها الإفريقية بصفعة للصين

أعلن رئيس الوزراء الياباني، الجمعة، أنه على المستثمرين الأجانب في إفريقيا أن يحرصوا على عدم إغراق البلدان المضيفة في الديون، خلال القمة حول إفريقيا، في إشارة واضحة إلى المشاريع الصينية الضخمة.

وقال شينزو آبي، خلال مؤتمر صحفي اختتم مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الإفريقية، الذي ضم أكثر من 50 بلدًا من هذه القارة في يوكوهاما فى ضاحية العاصمة اليابانية: "من خلال تقديم مساعدة لإفريقيا علينا أن نأخذ في الاعتبار عبء ديون البلدان التى تتلقاها والتحقق من ألا يصبح هذا العبء فوق طاقتها".

وفي البيان الختامي الذي نشر في وقت سابق، شدد المشاركون في القمة التي نظمت بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي على أهمية استثمارات "معقولة" ونوعية".

والصين التي حذت حذو اليابان مع مؤتمرها حول التنمية في إفريقيا تتخطاها الآن بالمبالغ المخصصة: 60 مليار دولار من التمويلات الجديدة التي قطع وعد بتقديمها خلال القمة الصينية - الإفريقية العام الماضي، أي ضعف ما قدم خلال قمة 2016.

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واتهم مشروع البنى التحتية لـ"طرق الحرير الجديدة" الذي أطلق في 2013 من قبل بكين لربط آسيا وأوروبا وإفريقيا بالصين، بدعم المؤسسات والعمال الصينيين على حساب الاقتصادات المحلية وإغراق الدول المضيفة في الديون وعدم أخذ حقوق الإنسان والبيئة في الاعتبار.

وقال آبي الخميس أمام القادة الافارقة: "إذا كانت الدول الشريكة مثقلة بالديون، فإن ذلك يعيق جهود الجميع للدخول إلى الأسواق".

وسرعان ما صدر رد فعل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ووصف من بكين هذه التصريحات بأنها "تكهنات غير منطقية".