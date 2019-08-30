رئيس وزراء إستونيا ينجو من اقتراع بسحب الثقة

نجا رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس، اليوم الجمعة، من اقتراع بسحب الثقة في البرلمان، دعت إليه المعارضة بعد أن حاول وزير من الحزب اليميني الشعبوي "إي كي آر إي" في الائتلاف إقالة رئيس الشرطة.
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن راتاس حصل على تأييد 55 نائبا برلمانيا، مقابل 40 نائبا صوتوا ضده، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع أن يفشل الاقتراع لأن الحكومة تمتلك 56 مقعدا في البرلمان المؤلف من 101 مقعد.
يشار إلى أن الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب، والذي يتزعمه راتاس، قد تولى السلطة في إستونيا منذ أربعة أشهر فقط.
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