استطلاع: الاقتصاد الروسي سوف يتوسع بنسبة 1.0٪ في عام 2019

أظهر استطلاع شهري لـ "رويترز"، اليوم الجمعة أن من المتوقع أن تخفض روسيا أسعار الفائدة أكثر وسط تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم والروبل الثابت نسبيًا شريطة ألا تكون هناك صدمات خارجية جديدة.

وجاءت توقعات 24 محللًا وخبيرًا اقتصاديًا تم استطلاع آرائهم في أواخر أغسطس لم تتغير عن الشهر السابق؛ وتوقعوا أن الاقتصاد الروسي سوف يتوسع بنسبة 1.0٪ في عام 2019.

وهذا يتماشى مع توقعات يوليو وأقل من التوقعات منذ بضعة أشهر. أحدث التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي هي أيضًا أقل من توقعات وزارة الاقتصاد بزيادة قدرها 1.3٪ والتوسع بنسبة 2.3٪ في عام 2018.

وقال فلاديمير ميكلاشيفسكي، كبير الاقتصاديين واستراتيجي مكتب التجارة في بنك Danske Bank: "نرى نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا أقل بشكل هامشي من ذي قبل، حيث من المحتمل أن يتراجع الطلب العالمي على السلع، في حين أن المعروض من الخام سيبقى وفيرًا بسبب زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة".

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وفي ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، يرى البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 07.25٪، إلى 7.00 ٪، وفي الربع الثالث إلى 6.75 ٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة في سبتمبر 6.

وأظهر استطلاع شهر أغسطس أن معدل التضخم السنوي، وهو مفتاح التحويل الرئيسي للبنك المركزي، وبلغ 4.3٪ في عام 2019، على نفس المستوى الذي كان عليه في الاستطلاع الشهري السابق.

وتستند معظم التوقعات في استطلاع رويترز إلى ما لا يقل عن 10 توقعات فردية.

وقال أليكسي كوزنتسوف، رئيس البحوث الاقتصادية في بنك التنمية الأوروبي الآسيوي في موسكو: "نتوقع أن يظل سعر الروبل مقابل الدولار الأمريكي بالقرب من المستويات الحالية في الأشهر المقبلة".

