شح حاد في المواد الأساسية بولاية القضارف

الخليج 365 :

عشرات الباحثين عن العمل فى مدينة القضارف شرقى السودان، يرددون شعارات مطالبة بمزيد من الديمقراطية والحرية، وأوضح التقرير المصور الذي بثته قناة الغد، أن هناك حالة احتفاء من الشارع السوداني، بما شهدتة الأحداث السودانية الأخيرة من تغيير، أما معاش الناس فقد ظل على حالة من شح وندرة فى الخدمات والسلع الأساسية.

وأضاف التقرير الذي أذاعته فضائية “الغد” الإخبارية، أنه شح الخبز يعتبر هو الأزمة الأكبر التى تشغل بال المواطنين حيث قلة حصة دقيق الخبز بمقدار الثلث عما كانت علية قبل ذلك فيما يعادل انعدام وجود الغاز الذي جعل أصحاب المخابز تستخدم الأخشاب لصناعة الخبز.

وأشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، تري أن الديمقراطية والحرية التى تحققت في البلاد تعتبر خطوة إلى الأمام فى انتظار تشكيل حكومة محلية تساعد على استقرار حياة المواطنين.