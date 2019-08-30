موعد مباراة الهلال السوداني والوصل الاماراتي اليوم و القنوات الناقلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يحتضن استاد الخرطوم في العاصمة السودانية، مساء اليوم الجمعة مباراة فريقي الهلال السوداني والوصل الإماراتي في اطار مباراة الإياب لدور 32 في البطولة العربية كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقام المباراة التي ينتظرها متابعو البطولة العربية بشغف، عند الساعة 8 مساءً بتوقيت الخرطوم ، الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة.

يخوض الهلال مواجهة الليلة بروح التحدي والرغبة في مواصلة المسيرة وتفادي الخروج المبكر من البطولة، مدعماً بسلاح المعنويات خاصة وأن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره، وجاء التأهل إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة فريق رايون الراوندي في الدور التمهيدي، ليمنح الهلال الملقب بـ«سيد البلد» في السودان دفعة معنوية جديدة قبل مواجهة الوصل.

وفي نفس الوقت، تعد هذه المباراة بمثابة تحد خاص للتونسي نبيل الكوكي مدرب الهلال باعتبارها المواجهة الأخيرة له، حيث لم يتم تجديد التعاقد معه وطالبته إدارة الهلال بقيادة الفريق أمام الوصل لحين التعاقد مع مدرب جديد، وهو ما قد كون حافزاً مضاعفاً له وللاعبين على بذل أقصى جهد، وقلب كل التوقعات عكس المؤشرات الأولية.

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ورغم الفوز الذي تحقق في مباراة الذهاب إلا أن الروماني لورينتي ريجيكامب مدرب الوصل حذر لاعبيه من الاعتماد على تلك النتيجة استنادا إلى قوة الهلال على ملعبه ووسط جماهيره، ورغبته في تعويض خسارته الأولى وتفادي الخروج المبكر، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وكانت مباراة الذهاب من البطولة ذاتها انتهت بين الفريقين على استاد زعيبل في الامارات بفوز فريق الوصل الاماراتي، بهدفين دون مقابل ما يجعل مهمة الهلال السوداني غير سهلة حيث يحتاج الى الفوز بثلاثة أهداف او أكثر حتى يتأهل إلى الدور القادم من البطولة

ورفض مدرب الوصل الانباء التي تتحدث عن ان مهمة فريقه ستكون سهلة بغياب المدرب التونسي، حيث قال ان الهلال يمتلك لاعبين مميزين ولديهم مهارات عالية، وسيواجه فريقا قويا.

ويمكن للمشاهدين متابعة مباراة الوصل الاماراتي والهلال السوداني عبر قنوات ابو ظبي الرياضية وتحديدا القناة الثانية.