رد ساخر من “بن زايد” على طلب من “بن سلمان” بخصوص أحداث اليمن الأخيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال حساب “بدون ظل” على تويتر، –الذي يعرّف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي-، إن المعلومات التي يتم تناقلها عن إبعاد محمد بن سلمان من ولاية العهد بالسعودية عارية عن الصحة.

وأضاف في تغريدة له عبر “تويتر” أن مصدر تلك التسريبات هو جهاز الاستخبارات السعودية.

كما نفى الحساب -المعروف بتسريبات التي غالباً ما يثبت صحتها- انه لا صحة لما يُشاع كذلك عن انقطاع الاتصال بين “بن سلمان” وبين المقربين منه.

وأكد اتصال جرى مساء الخميس مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، طلب فيه “بن سلمان” من “بن زايد” تخفيف الهجوم العسكري والإعلامي في اليمن، وذلك بعد تزايد الضغط الداخلي والخارجي عليه، وكان رد “بن زايد” واضح ، لا استطيع التراجع عن ما بدأته.وفق ما ذكره “بدون ظل”.