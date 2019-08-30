أزمة حادة في دقيق الخبز بمحلية لقاوة بغرب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يُعاني مواطنو محلية لقاوة بولاية غرب كردفان هذه الأيام من أزمة حادة في دقيق الخبز .

وقال التاجر عماد النور في إستطلاع لراديو تمازج يوم الخميس ، إن أزمة دقيق الخبز في المدينة تستفحلُ يوماً تلو الآخر بسبب تذبذب حصة المحلية من الدقيق المدعوم ، متهماً الجهات الأمنية المشرفة علي توزيع الدقيق بالتلاعب في توزيع الدقيق .

وأوضحت المواطنة فاطمة ، أنهم يقفون في صفوف طيلة اليوم للحصول على الخبز مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لحل الأزمة ، بينما بين حمد علي أن الأفران بالمدينة متوقفة عن العمل جراء النقص فى الدقيق وبقية الأفران العاملة تشهد صفوفا طويلة للمواطنين فى انتظار الحصول على الخبز .

وأضاف “نحن نعاني هذه الأيام من الإصطفاف في الأفران للحصول على خبز هذا الوضع لا يطاق وعليهم التدخل العاجل”.