أزمة حادة في دقيق الخبز بمحلية لقاوة بغرب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يُعاني مواطنو محلية لقاوة بولاية غرب كردفان هذه الأيام من أزمة حادة في دقيق الخبز .
وقال التاجر عماد النور في إستطلاع لراديو تمازج يوم الخميس ، إن أزمة دقيق الخبز في المدينة تستفحلُ يوماً تلو الآخر بسبب تذبذب حصة المحلية من الدقيق المدعوم ، متهماً الجهات الأمنية المشرفة علي توزيع الدقيق بالتلاعب في توزيع الدقيق .
وأوضحت المواطنة فاطمة ، أنهم يقفون في صفوف طيلة اليوم للحصول على الخبز مطالبة الحكومة بالتدخل العاجل لحل الأزمة ، بينما بين حمد علي أن الأفران بالمدينة متوقفة عن العمل جراء النقص فى الدقيق وبقية الأفران العاملة تشهد صفوفا طويلة للمواطنين فى انتظار الحصول على الخبز .
وأضاف “نحن نعاني هذه الأيام من الإصطفاف في الأفران للحصول على خبز هذا الوضع لا يطاق وعليهم التدخل العاجل”.
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