فيديريكا موغيريني تدعو إلى خفض التوتر في منطقة الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى خفض التوتر في منطقة الخليج.

بروكسل- سبوتنيك. وأكدت موغيريني، اليوم الجمعة، على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية مواصلة الاتحاد الأوروبي العمل مع روسيا والصين وإيران من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي.

وقالت موغيريني في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفنلندي: “نحن ملتزمون بالكامل بالاتفاق النووي الإيراني، لأن من شأنه تخفيف أي توترات في منطقة الخليج. والاتحاد الأوروبي يرحب بأي تطورات للاتصالات الدبلوماسية مع إيران”.

وأضافت موغيريني: “عقدنا اجتماعا ثلاثيا مع الدول الداعمة للاتفاق النووي الإيراني للاطلاع على التطورات، وسنستمر مع روسيا والصين وإيران على العمل من أجل استمرار الاتفاق”.