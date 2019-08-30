سفير الإمارات بالسودان يؤكد متانة العلاقات بين البلدين

أكد سفير دولة الإمارات لدى السودان حمد الجنيبي، متانة وعمق العلاقات بين بلاده والسودان، ونقلت “سونا” عن سفير الإمارات قوله – لدى افتتاحه مساء أمس الخميس في مقر نادي الهلال في مدينة أمدرمان بولاية الخرطوم معرض صور “تسامح الإمارات” للفنان التشكيلي الإماراتي حامد العلي – إن علاقات الإمارات مع السودان راسخة وقوية في كافة المجالات، مؤكدا دعم بلاده للسودان، وهو يمر بعهد جديد.

وأشار الجنيبي، إلى أن افتتاح المعرض يأتي في إطار تمتين العلاقات بين الإمارات والسودان، في المجال الثقافي والاجتماعي وضمن مبادرة “عام التسامح”.

Advertisements

وفي سياق آخر، أكد سفير السعودية في السودان على بن حسن جعفر، مواصلة المملكة دعم المتضررين من السيول والفيضانات في السودان، وقال – خلال لقائه والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد – إن ما تقوم به سفارة السعودية تجاه السودانيين، يأتي من إيمانها بحجم الكارثة، التي أصابت مواطني الخرطوم، لافتا إلى أنها فاقت كل التوقعات.

من جانبه، أشاد والي الخرطوم المكلف، بجهود المملكة العربية السعودية تجاه المتضررين من السيول والأمطار والفيضانات التي اجتاحت أنحاء متفرقة من الولاية وخلفت أضرارا كبيرة في الممتلكات، وأثنى على دور سفير السعودية المتعاظم لتقديم العون للمتضررين في أرجاء الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)