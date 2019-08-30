جماهير المريخ تضع المدير التنفيذي لناديها في موقف حرج

وجد مدثر خيري مدير المكتب التنفيذي بنادي المريخ نفسه في موقع بالغ الحرج بعد أن حاصرته مجموعة من الجماهير الغاضبة أمام مقر الاتحاد العام احتجاجا على إيقاف بكري المدينة.

وبحسب اليوم التالي حاصرت المدير التنفيذي لنادي المريخ مدثر خيري لدى خروجه من مكاتب الاتحاد وتدخلت الشرطة المرابطة أمام الاتحاد وحاول خيري مخاطبة الجمهور عبر مكبر صوت استخدمه المحتجون لكنهم رفضوا الاستماع إليه وطالبوه بالاستقالة. وتحدث المدير التنفيذى لبعض منهم موضحا موقف ناديه حول إيقاف بكرى لكن الغالبية قاطعته وطالبته بالرحيل والاستقالة.

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وتزايدت حدة الغضب عند جماهير المريخ على مجلس الإدارة بعد فشله الذريع في كل الملفات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)