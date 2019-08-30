الوصل يضع لمساته النهائية للمواجهة التاريخية

التاريخ: 30-أغسطس-2019 فى : رياضة 6 مشاهدة وضع الوصل الإماراتي لمساته النهائية على ملعب الجوهرة لمباراته أمام الهلال اليوم في إياب بطولة الملك محمد السادس للأندية العربية. Advertisements وبحسب اليوم التالي يتأهب الإمبراطور للمواجهة التاريخية لكونها ستكون أول مباراة لنادٍ إماراتي مع نظيره السوداني في العاصمة الخرطوم. فرص الإمبراطور تمتد حتى الخسارة بهدف أو بفارق هدفين حال تمكن من الوصول لشباك الأزرق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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