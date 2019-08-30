انهيار “2060” منزلاً ومدرسة بتندلتي وتحذير من فيضان خور أبو حبل

كشف العبيد حماد تور النيل المدير التنفيذي المعتمد المكلف لمحلية تندلتي، عن انهيار “2000” منزل، وتضرر “60” مدرسة إضافة إلى انهيار كلي لأكثر من “600” مرحاض، وأكد وصول “50” بلاغا من القرى نافيا حدوث وفيات بالمحلية جراء السيول والأمطار.

وبحسب (اليوم التالي) حذر تور النيل من وصول مياه خور أبو حبل إلى داخل المحلية خلال ال”72″ ساعة المقبلة، ودعا مواطني المحلية إلى الانتباه خاصة في الفترة المسائية. كما دعا المنظمات الوطنية وأهل السودان إلى تقديم دعم عاجل لتقليل الأضرار المتوقعة، وأشار إلى أن الوضع سيزداد صعوبة وأن المحلية بحاجة إلى توفير رش ضبابي و ناموسيات، بجانب الغذاء والدواء والإيواء، و أضاف أن الوضع الصحي بالمحلية الآن مطمئن ولا َتوجد وبائيات وأن الملاريا المرض الأكثر انتشارا، مبينا أن وزارة الصحة الاتحادية دعمت المحلية بمبيدات.

وأوضح المعتمد أن تصريف المياه خلف خور أبو حبل تسبب في احتباس المياه ليتم شطفها بواسطة طلمبات.

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ولفت إلى أن قطوعات الكهرباء لا علاقة لها بالسيول والأمطار وارجع ذلك إلى البرمجة الروتينية.

وشدد تور النيل على ضرورة استئناف العام الدراسي بعد تقديم برنامج إسعافي للمدارس المتضررة وقال: لا يمكن تفويت عام دراسي كامل والابد من استمرار العملية التعليمية بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)