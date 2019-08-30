حزب المؤتمر اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أﻣﻴﻦ ﻃﻼﺑﻪ

ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻴﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻟﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺑﺎﻟﺒﺮﺑﺮﻱ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﺍﺳﺘﻐﻼﻻً ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﺸﻊ ﺻﻮﺭﻫﺎ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ بحسب ﺍﻟﺠﺮﻳﺪ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

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