حمدوك يتحفظ على مرشحي قوى الحرية والتغيير لبعض الوزارات

تحفظ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على مرشحي قوى الحرية والتغيير لوزارات الصناعة والتجارة، والآثار والسياحة، لعدم كفاية السير الذاتية الخاصة بهم.

وقال مصدر مطلع بقوى الحرية والتغيير بحسب الانتباهة إن رئيس الوزراء أعاد القائمة لقوى الحرية والتغيير وطلب مزيداً من الأسماء في المناصب المشار إليها. وتوقع أن تقوم الحرية والتغيير بتسليم القائمة مجدداً لرئيس الوزراء اليوم الجمعة على أن يتم إعلان التشكيل الوزاري غداً السبت.

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وأوضح أن اللجنة الخماسية بقوى الحرية والتغيير والخاصة بالترشيحات ستجتمع لدراسة أسماء جديدة بعد ترشيحها لشغل المواقع المذكورة. وأضاف “تحفظ حمدوك كان على الأسماء المرشحة لمناصب الصناعة والتجارة وهيئة الآثار والسياحة لعدم كفاية السير الذاتية لهم، لذلك أعاد القائمة لقوى الحرية والتغيير ليدفعوا له بمزيد من المرشحين”..

ونفى المصدر وجود أية خلافات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء من جهة وبين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري من جهة أخرى. وكانت قوى الحرية والتغيير قد رشحت للصناعة والتجارة كل من (بكري علي أحمد، كمال الدين الطيب يس الإمام، كوثر إسماعيل محمود، عيسى ترتيب شاطر) فيما رشحت للآثار والسياحة (انتصار الزين صغيرون، نادية السر علي، عصام ابو حسبو).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)