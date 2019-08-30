الخرطوم تشرع في تسليم الخطة الإسكانية لأهالي ود رملي

كشف والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد عن بدء إجراءات تسليم القطع السكنية لمستحقي الخطة الإسكانية لمنطقة ود رملي وقرى الريف الشمالي لمحلية بحري المتضررة من جراء الأمطار والسيول والفيضانات اعتباراً من (الخميس)، وذلك بتوجيه وزارة التخطيط العمراني بإنزال الكوادر الفنية إلى المواقع المعنية لتسهيل إجراءت التسليم للمواطن.

وأشار الوالي لدى لقائه بمكتبه الناظر محمد سرور رملي بحسب صحيفة الوطن، إلى أنه وجه بتسليم القطع السكنية للمتضررين مجاناً وبدون رسوم وإجراءات إدارية وتسخير كافة إمكانيات الولاية حتى يستقر المواطن في المواقع الجديدة.

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كما بحث اللقاء معالجة قضايا البيئة وكافحة انتشار الأوبئة والبدء في إنشاء المدارس والمركز الصحي ودور العبادة وتوفير الكهرباء والمياه وحلحلة قضايا المنطقة الملحة بالإضافة لتوفير معينات الموسم الشتوي وتوفير التقاوي والبذور المحسنة والأسمدة لانجاح الموسم الزراعي الشتوي باعتبار المنطقة من أكبر المناطق الزراعية التي تعول عليها الولاية لتوفير الأمن الغذائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)