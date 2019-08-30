مسؤول بوزارة التربية ينفي فتح المدارس الاثنين المقبل

التاريخ: 30-أغسطس-2019
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سخر مسؤول نافذ بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم مما رشح بأن مدارس الولاية ستفتح الاثنين المقبل، لافتاً في حديثه لـمصدر إلى أن الأمر متروك لرئيس الوزراء وهو قرار سيادي، وربما يكون متروكاً لوزير التربية القادم.
وقال المصدر أن رسالة واتساب تم تداولها بالخطأ عن فتح المدارس بالاثنين، وأنها نقلت من موقع إماراتي ومعني بفتح المدارس هناك، مشيراً إلى أن الأمر غير معني به السودان، ونقل في وسائط التواصل الاجتماعي بالخطأ، بحسب صحيفة الوطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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