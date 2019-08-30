أبو هريرة يتلقى العلاج بعلياء وإعادته للسجن

النزيل بالسجن الاتحادي بكوبر أبو هريرة حسين الذي ألقى القبض عليه مع رموز الإنقاذ بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع البشير وكان قد رشح ليتولى وزارة الشباب والرياضة في اواخر أيام الإنقاذ، حيث لم يباشر فيها العمل لأكثر من أسبوعين وبعدها سقط نظام البشير.

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ومنذ اعتقاله عند عودته من شهر العسل بحسب صحيفة الدار، ظل يعاني من آلام العيون نسبة لإصابته بداء السكر حتى كاد أن يفقد البصر ومع مناشدات أسرته استجابت إدارة السجن بكوبر ليتم تحويله إلى مستشفى علياء بأم درمان، حيث أجريت له الفحوصات اللازمة ومقابلة إخصائي مرض السكر والعيون لتحديد العلاجات المناسبة ليقضي فترة علاجية بمستشفى علياء ومن ثم إعادته إلى السجن الاتحادي بكوبر حيث مازال منتظراً ولم يتم عرضه إلى أي جهة قانونية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)