محاكمة متهمات ببيع طفل بشرق النيل

التاريخ: 30-أغسطس-2019
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واصلت محكمة الجنايات جلساتها لمحاكمة عدد من المتهمات وذلك على إثر البلاغ المفتوح بشرطة حماية الأسرة والطفل بوضوع زوجة مغترب لطفل، وأفادت العاملات بالمستشفى بعدم رغبتها في الطفل، نسبة لأنها حبلت به خارج إطار الزوجية، لتقوم إحدى المتهمات بإخطار إحدى الباحثات عن طفل بذلك، ليتم الاتفاق معها نظير مبلغ مالي وإعطائها الطفل.
وبوصول المعلومة إلى أفراد المباحث بحسب صحيفة الدار، ألقى القبض على المتهمات ليصل عددهم إلى سبعة وبعد اكتمال التحريات، حول البلاغ إلى المحكمة التي بدأت في سماع قضية الاتهام باستجواب المتحري وذلك للسير في إجراءات المحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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