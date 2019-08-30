الإنتفاضة المريخية !.. بقلم جعفر سليمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· نظم بعض عشاق الأحمر وقفة إحتجاجية نهار أمس أمام مكاتب إتحاد كرة القدم، عبروا من خلالها عن رفضهم النهج الدكتاتوري الذي يتبعه مجلس إدارة الإتحاد بقيادة رئيسه شداد ضد المريخ ولاعبيه، ملوحين بالمزيد من الإحتجاجات حتى يتم إجتثاث هذا الإتحاد الظالم والذي تدور حوله شبه الفساد الإداري والمالي.

· لم يكن العدد كبيراً عطفا على التنادي الذي إنتظم مواقع التواصل الإجتماعي أمس الأول في أعقاب إصدار لجنة الفوضى المسماة إعتباطا بلجنة الإنضباط قراراً (إنتقاميا) ضد مهاجم المريخ وأفضل لاعبي السودان في الوقت الراهن بكري المدنية والذي قضي بإيقافه لعام ونصف.

· ولكن هذه الأعداد برغم قلتها كانت تعبر عن الملايين من جماهير المريخ، ونعتبرها بداية لطوفان أحمر هادر يجتث بحول الله تعالى كل جذور الظلم والفساد بهذا الإتحاد الذي لا يحد عندنا أدنى درجة من الأحترام لأنه مجلس أتى عبر شراء الذمم والممارسات الفاسدة.

· ويقيني أن الدعوة لتنظيم المسيرات والمواكب الهادرة ضد مجلس إدارة الإتحاد بدأت ولن تتوقف حتى تستقيم كل الأوضاع، وتعود العدالة المسلوبة إلى مكاتب الإتحاد السوداني، بعد خروج كل رموز الفشل منه وفي مقدمته رئيسه الثمانيني الذي يفترض أن يكون الآن جالسا على كرسي القماش الذي إنتزع منه عبر لعبة قذرة يعرف تفاصيلها الجميع.

· ويجب إتباع كل السبل السلمية التي تكفل للمريخ حقوقه والتي يتلاعب بها شداد وزمرة الفشل، وسط صمت قاتل من قبل شلة الفشل التي تخنق نادي المريخ في الوقت الحالي وهي شلة تحتاج أيضا لمن يلقنهم درساً عن ماهو المريخ وماهي مكانته وتأريخه وقامته!!

· نطالب جمهور المريخ أن يواصل حملاته الإحتجاجيه، وأن يوصلوا صوتهم عاليا حتى يسمعه من به صمم، وأن لا يتوقف الأمر على مجرد محاولات القلة التي عبرت عن رأيها وغيرتها على المريخ نهار أمس.

· كما نتمنى أن تخرج كل الأصوات المكتومة والتي تصرخ في دواخلها غضبا على ما أصاب المريخ في هذه الفترة الحرجة من تأريخه أن تخرج كل ما في صدرها من غضب وتنضم إلى أصحاب الوجعة الذين تدافعوا بالأمس للتعبير عن غضبهم العارم تجاه ما أتخذه الإتحاد من إجراءات ضد بكري المدينة القصد منها التشفي والإنتقام.

· صراحة أحبتي هناك أكثر من يد قذرة تحاول أن تلف حبل الأعداد حول موهبة بكري المدنية، ولهم عداء شخصي معه، وذلك لمواجد شخصية، ومنهم من أعلنها رسميا، ومنهم من يتحركون بإشارات من الآخرين، وهذه بنظري أقذر وأقبح حرب توجه ضد لاعب سوداني في التأريخ!

· وما يؤكد فعلا لا قولا أن بكري محاصر بعداءات رهيبة، نشير إلى مارشح من أخبار تقول أنه تعرض للإهانة داخل إجتماع لجنة الإنضباط، وهو أمر ينافي الأخلاق والقيم والسلوك، ولو ثبت حقيقة فإن على بكري المدينة تحريك بلاغبات ضد كل من أساء إليه إساءة شخصية دون تنازل مهما كان الثمن!!

· ستتواصل الحرب ضد بكري، ولن تنفع كل الإستئنافات التي ستقدم لأن جميع هذا الإتحاد فاقد الإحترام لدينا، فكل لجان الإتحاد تتحرك بأوامر الرئيس، ولا يستطيع كائن من كان أن يحيد عن الطريق الذي يرسمه لهم، فتلك اللجان بكل أسف تضم شخصيات مسلوبة الإرادة.!

· عليه ..نتمنى أن يتواصل مد الرفض الأحمر، وأن يتحول في مقبل الأيام إلى عاصفة من الغضب لا تنتهي إلا بزوال هذه المجموعة الفاشلة التي لا هم لها غير نصرة الهلال والنيل من المريخ وهذا بإختصار كل ما يقومون به وليس هناك أدنى مسؤولية منهم تجاه الكرة السودانية.!

في نقاط

· قالوا أن المدعو مدثر خيري بشر الناس بأن عقوبة بكري المدينة لن تسري عليه عربياً وأن العقوبة محلية فقط!!

· ليته سكت وبلع لسانه بدلا عن هذا الحديث المخجل!!

· بالله عليكم أما هان المريخ في هذا الزمان الأغبر!

· هب أن المريخ لا قدر الله غادر البطولة العربية أمام الوداد، فهل نسلم بما قاله العلامة، خبير الموجات الصوتية ونكتفي بمشاركة بكري عربياً!!

· قضية بكري المدينة ياهذا اكبر من هذه الهرطقات، والأمر لا يتوقف عند مشاركته عربية أو محلية إنما في محاربته بشكل مكشوف بقيادة رئيس الإتحاد.!

· التحية لكابتن إبراهومة وهو يقود المحتجين نهار أمس والذبن أعلنوا عن رفضهم صراحة الحرب ضد بكري المدنية.

· إبراهومة قائد حقيقي وقد أخجل بما يقوم به من يسمون أنفسهم أعضاء مجلس إدارة ومن بينهم خالد أحمد المصطفى الذي سجل نفسه في زمرة أفشل من أداروا المريخ وسطر لنفسه سيرة سوداء تلازمه مابقيي في محيط المريخ!

· أكثر ما يثير الضحك في حوار الأخت ميمي محمد مع علي أسد ذكره تبرع أبراهومة بمبلغ 170 دولار لشراء ساندوتشات للاعبين إبان رحلة الفريق إلى الجزائر!!

· حقيقة إن لم تستح أفعل ما تشاء!

· عندما سمعت أن محمد جعفر قريش ضمن الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البداية أعتبرت الأمر مزحة يتم تداولها عبر مواقع التواصل إلا أن قرأت خبراً بإسقاط أسمه من قائمة المرشحين!

· هذا الترشيح يؤكد فعلا أن مكونات قوى الحرية والتغيير حادت عن الطريق ولا تعرف كيف تقييم الكفاءات السودانية.!

· من أين أتى هؤلاء!!