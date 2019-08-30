الشرطه والثوار .. نقطة نظام !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ تابعت من موقع الحدث الغلظه التي تعاملت بها الشرطه مع الراغبين في حضور محاكمة المتهمين بقتل المعلم الشهيد محمد خير .

@ اطلعت كذلك على الاذي الجسيم الذي تم الحاقه بمواطن اصر علي متابعة الجلسه !!

@ بالمقابل لم ار اية رد فعل غاضبه من الشرطه على انصار المخلوع وهم يهتفون للاسد السابق داخل وخارج المحكمه .

@ لا نود وصف ما حدث بموالاة عناصر من الشرطه للنظام البائد وعداء للثوره رغم القرائن الظرفيه لكننا نطلب تفسير ما حدث من تجاوزات هنا وهناك .

⬇ زعم كبير المجموعه التي اسمت نفسها (علماء السودان) ان مجموعته بذلت النصح للنظام البائد لكنه لم يستجب ولم يكن يحكم بالاسلام !!

@ ما يدعيه محمد عثمان صالح لم نسمع به وما صدح به امس كان يمكن ان يقوله قبل سقوط فرعون الانقاد .

@ الجماعة اياها ظلت وحتى سقوط النظام البائد تردد عباراة (الخروج عن الحاكم حرام)

@ وصف الجماعه لثورة الشعب بانها انفلات شيوعي وتجمع لاعداء الشرعيه وغير ذلك من ترهات لا يزال حاضراً في الذاكره .

@ لم نسمع للجماعه كلمة حق بشأن شباب في عمر الزهور ماتوا برصاص الفاقد التربوي .

@ ازالة كافة الهيئات الظلاميه ومراجعة ما تحصلت عليه من اموال عامه ينبغي ان يكون من اولويات النائب العام المرتقب .

⬇ لا اعرف د. ناهد جبر الله رغم رصيدها النضالي المعلوم .

@ عرفت ناهد فقط عبر موقفها الوطني القوي امام الوفد النسائي الافريقي الزائر .

@ ناهد التي اكتسبت شعبيه كبيره خلال الايام الماضيه مطلوب منها مواصلة ضرب فلول النظام السابق من المتاجرات بقضايا الهامش .

@ بالمناسبه من يدعون انهم مناديب الهامش عليهم ان يسكنوا حيث سكنوا في اطراف البلاد لا في بلاد دولار الاعانات او فنادق الخرطوم .

❓اسئله مشروعه .

@ نسأل رئيس تحرير الصحيفة التي نشرت خبر سيارات المجلس السيادي ايهما يقع في دائرة الفساد ، قيادي بالدوله تم تخصيص سياره لمهام وظيفته ام رئيس تحرير صحيفه (خاصه) نال من دولارات القصر الكثير كنثريه مرافقة المخلوع !!

@ لو نشر القصر ومجلس الوزراء وجهاز الامن قوائم الصحفيين الذين نالوا الدولار وغيره دون وجه حق لسكت الكثيرون من صحافة العهد البائد ، ادعياء الشفافيه .

⚽ كووره .

@ الحديث عن استهداف شداد لبكري المدينه ساذج وغبي .

@ العقوبات ضد بكري بداءت قبل عهد شداد .

@ حينما اعتدى بكري لفظاً وجسداً على حكم مباراة شندي لم يكن شداد ضمن التشكيله الحاكمه .

@ ان كان هناك استهداف للمريخ لكان الغربال وليس العقرب .

@ نعم الغربال الذي نال لقب هداف الممتاز لموسمين على التوالي بل وتصدر هدافي الكونفدراليه .

@ ما احرزه الغربال في موسم واحد يعادل ما احرزه بكري في كل مواسمه مع المريخ والهلال مجتمعين .

@ قال يستهدف ميسي ، عفواً بكري قال .