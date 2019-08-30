الشرطه والثوار .. نقطة نظام !!.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ تابعت من موقع الحدث الغلظه التي تعاملت بها الشرطه مع الراغبين في حضور محاكمة المتهمين بقتل المعلم الشهيد محمد خير .
@ اطلعت كذلك على الاذي الجسيم الذي تم الحاقه بمواطن اصر علي متابعة الجلسه !!
@ بالمقابل لم ار اية رد فعل غاضبه من الشرطه على انصار المخلوع وهم يهتفون للاسد السابق داخل وخارج المحكمه .
@ لا نود وصف ما حدث بموالاة عناصر من الشرطه للنظام البائد وعداء للثوره رغم القرائن الظرفيه لكننا نطلب تفسير ما حدث من تجاوزات هنا وهناك .
⬇ زعم كبير المجموعه التي اسمت نفسها (علماء السودان) ان مجموعته بذلت النصح للنظام البائد لكنه لم يستجب ولم يكن يحكم بالاسلام !!
@ ما يدعيه محمد عثمان صالح لم نسمع به وما صدح به امس كان يمكن ان يقوله قبل سقوط فرعون الانقاد .
@ الجماعة اياها ظلت وحتى سقوط النظام البائد تردد عباراة (الخروج عن الحاكم حرام)
@ وصف الجماعه لثورة الشعب بانها انفلات شيوعي وتجمع لاعداء الشرعيه وغير ذلك من ترهات لا يزال حاضراً في الذاكره .
@ لم نسمع للجماعه كلمة حق بشأن شباب في عمر الزهور ماتوا برصاص الفاقد التربوي .
@ ازالة كافة الهيئات الظلاميه ومراجعة ما تحصلت عليه من اموال عامه ينبغي ان يكون من اولويات النائب العام المرتقب .
⬇ لا اعرف د. ناهد جبر الله رغم رصيدها النضالي المعلوم .
@ عرفت ناهد فقط عبر موقفها الوطني القوي امام الوفد النسائي الافريقي الزائر .
@ ناهد التي اكتسبت شعبيه كبيره خلال الايام الماضيه مطلوب منها مواصلة ضرب فلول النظام السابق من المتاجرات بقضايا الهامش .
@ بالمناسبه من يدعون انهم مناديب الهامش عليهم ان يسكنوا حيث سكنوا في اطراف البلاد لا في بلاد دولار الاعانات او فنادق الخرطوم .
❓اسئله مشروعه .
@ نسأل رئيس تحرير الصحيفة التي نشرت خبر سيارات المجلس السيادي ايهما يقع في دائرة الفساد ، قيادي بالدوله تم تخصيص سياره لمهام وظيفته ام رئيس تحرير صحيفه (خاصه) نال من دولارات القصر الكثير كنثريه مرافقة المخلوع !!
@ لو نشر القصر ومجلس الوزراء وجهاز الامن قوائم الصحفيين الذين نالوا الدولار وغيره دون وجه حق لسكت الكثيرون من صحافة العهد البائد ، ادعياء الشفافيه .
⚽ كووره .
@ الحديث عن استهداف شداد لبكري المدينه ساذج وغبي .
@ العقوبات ضد بكري بداءت قبل عهد شداد .
@ حينما اعتدى بكري لفظاً وجسداً على حكم مباراة شندي لم يكن شداد ضمن التشكيله الحاكمه .
@ ان كان هناك استهداف للمريخ لكان الغربال وليس العقرب .
@ نعم الغربال الذي نال لقب هداف الممتاز لموسمين على التوالي بل وتصدر هدافي الكونفدراليه .
@ ما احرزه الغربال في موسم واحد يعادل ما احرزه بكري في كل مواسمه مع المريخ والهلال مجتمعين .
@ قال يستهدف ميسي ، عفواً بكري قال .
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطه والثوار .. نقطة نظام !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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