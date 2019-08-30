شركة زين ..خدمة سيئة والبيان غير كاف

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرة هى الجهات التى تعتبر العقود معها عقود اذعان وفيها يرضخ مستقبل الخدمة للجهة التى تقدمها وفقا لسياستها وليس له ان يناقش وانما عليه القبول بها كما تقدم اليه ، وعادة تكون الشركات المحتكرة للخدمة او تلك التى تديرها الحكومات فى البلدان الغير ديموقراطية فى العادة تكون العقود مع هذا النوع من الشركات عقود اذعان كما هو الحال مع شركات تقديم خدمات الكهرباء مثلا او تلك التى تقدم خدمات متعلقة بالجمارك وخدمات النقل العامة او مؤسسات المعاملات الخاصة التى تقدمها الدوائر الرسمية للجمهور كالسجل المدنى مثلا وغيرها من المؤسسات ، هذه الجهات – وبالذات فى البلدان الغير ديموقراطية – تتحكم فى الناس وتفرض عليهم تلقى الخدمة وفقا لما يروق لها وليس للناس سبيل الا الاذعان لها والخضوع لشروطها وتحمل الضيم الذي يقع عليهم .

ولم يكن من المتصور ان تقوم الشركات التجارية سواء كانت حكومية او مختلطة او خاصة لم يكن متصورا ان تفرض على زبائنها تلقى الخدمة بحسب ما تحدده هى لابحسب اختيارهم ورضاهم ، وشركات الاتصالات ابرز النماذج التى يمكننا الحديث عنها فى هذا الباب فهى التى تاكل اموال الناس بالباطل وتقدم خدمة رديئة لاتجعلها تستحق ما يدفعه لها الناس ، اضف الى انها فى كثير من الاحيان تعاقب المشتركين بقطع الخدمة تماما عنهم وليس فقط رداءتها ومع ذلك لاتمتلك شجاعة الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه وتستكثر بيانا توضيحيا يبين لمشتركيها سبب المشكلة والزمن المتوقع فيه عودة الخدمة مما يعتبر استخفافا بهؤلاء الزبائن وعدم احترام لهم وهى صفات تجعل الناس تفكر فى بدائل تقدم الخدمة وهذا مايفترض ان يتوفر والبلد تضم شركات اخرى تقدم نفس الخدمة ومتنافسة مع بعضها لنيل رضا المشترك وتقديم خدمة جيدة لكن شركات بلادى – وبكل اسف – تتفق فى ما بينها على مايجنبها تقديم تنازلات بحسب قانون التنافس اذ ان العروض متقاربة جدا ان لم تكن واحدة مما يجعل من غير المجدى الانتقال من شركة لاخرى.

وشركات الاتصالات هذه – على علاتها – تتفاوت فى السوء ، ومؤخرا وجد راى عام يقول ان شركة زين هى الاسوأ من بين رصيفاتها من حيث رداءة الخدمة والغموض الذى يكتنف الموقف اذ لاتهتم بالتوضيح لجمهور المشتركين حقيقة مايجرى حتى قرر الناس ان يقاطعوا الشركة ليومين وبشكل كامل ويرسلوا بذلك احتجاجهم وتحذيرهم الى الشركات الاخرى علها تستفيق وتصلح خدماتها للجمهور ، ويبدو ان سلاح المقاطعة الذى اعلن عنه بعض الناشطين قد حرك الشركة وانزلها من عليائها فنشرت اعتذرا عن رداءة الخدمة وبينت الاسباب التى تراها سببا لذلك .

وادناه الخبر عن ~بيان شركة زين :

أعلنت الشركة السودانية للهاتف السّيّار – زين، عن تأثُّر جودة خدماتها في بعض مناطق السودان.

وعَزَت في توضيحٍ لها، الأمر لعوامل خارجة عن إرادتها، تمثّلت في هُطُول الأمطار بغزارة واجتياح السيول لكثيرٍ من المناطق والطرق القومية، ممّا أثّر على توصيل الوقود وغيرها من ضروريات استدامة الخدمة بالجودة المطلوبة، فضلاً عن انقطاع شبكة الألياف الضوئية في بعض الأماكن والانقطاع المُتكرِّر للكهرباء، وذكرت أن شبكة الاتصالات تتكوّن من مصفوفة مُتوالية وانقطاعها في أيِّ مكانٍ يُؤثِّر على ما يليها من محطاتٍ، واعتذرت الشركة عن أيِّ مُضايقات لمُشتركيها نتيجة ذلك، وَأَكّدَت أنّها تبذل قصارى جهدها لانسياب الخدمة بالجودة المطلوبة

ان البيان جاء متأخرا ومع ان البعض اعتبروه خطوة جيدة فى الطريق الصحيح الا ان الكثيرين لم يولوه اهتماما ورأوا ان يواصلوا حشدهم لتنظيم حملة المقاطعة التى ستشمل شركات اخرى فى المرة القادمة .