إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر الحدود الشرقية للبلاد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحبطت شرطة مكافحة التهريب ولاية كسلا محاولات تهريب كميات من الذهب كانت في طريقها إلي خارج البلاد عبر الحدود وتوقيف المهربين

وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أوضح العقيد صالح إدريس مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا أن قواته تمكنت من ضبط محاولتي تهريب ذهب علي مرحلتين، الضبطية الأولي عبارة عن ثلاثة كيلو ذهب و(85) جرام محملة علي عربة بوكس دبل كاب كانت في طريقها إلي دولة مجاورة، بعد متابعة معلومات دقيقة ورصدها وتحليلها تمت الضبطية في ضواحي مدينة كسلا وضبط اربعة متهمين، مضيفاً أن الضبطية الثانية بعد التحري مع المتهمين الاربعة وتحليل المعلومات تمت مداهمة منزل بالولاية (محلية غرب القاش) بقوة كاملة من قوات مكافحة التهريب بعد اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة أسفرت المداهمة عن ضبط متهمين اثنين و(5) كيلو ذهب داخل خزنة معدة للتهريب إلي خارج البلاد.

وأكد صالح أن قوات المكافحة كسلا سوف تواصل نجاحاتها وتحقيق الضبطيات وذلك بفضل انتشارها الواسع في مدخل ومخارج الولاية عبر الأطواف والارتكازات بقوات مؤهلة لحماية اقتصاد البلاد.