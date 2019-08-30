رجل يقتل زوجته شنقاً بمساعدة شقيقه بالحاج يوسف لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضت محكمة الحاج يوسف الجنائية بالسجن ” 7″ سنوات والدية الكاملة فى مواجهة رجل وشقيقه لاشتراكهما في قتل زوجته شنقآ داخل بمنزلهما بالحاج يوسف ووقال قاضي المحكمة نصر الدين بابكر الهادى الجمرى ان القرار صدر بعد تنازل اولياء الدم”ا بن القتيلة “عن الحق الخاص في القصاص العفو عن والده وعمه حيث كانت المحكمة قد وكانت المحكمة قد توصلت الي ادانت المتهم الاول زوج القتيلة بتهمة القتل العمد فيما ادين شقيقه المتهم الثانى بالاشتراك والمعاونة واتضح للمحكمة ان المتهمين من قاما بضرب القتيل والسبب في قتلها ومن ثم تعليقها على سقف المنزل وذكر ا انها انتحرت بيد ان شقيفها بعد دفنها طالب بنبش الجثة حيث اتضح لاحقآ بعد التشريح بأن شقيقته قتلت.