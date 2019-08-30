مابين نون النسوة وكاف الكنداكات.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*هذا اليوم هو يوم عظيم

*اعلان الحكومة التنفيذية المدنياااااو

*في هذا اليوم نحي شعبنا المبجل

*الذي اطاح بالحال المبرجل

*ونرفع القبعات للكنداكات

*كنداكاتنا ادهشن العالم كله

*كنداكات اخرسن لسان التحدي والجبروت والاستفزاز

*حينما قال المخلوع لن نسلمها الا لعيسي

*استلمنها منو كنداكاتنا

*سوزي وميمي وجوليان ونفيسة

*بصمة الكنداكات علي لوح شرف الثورة كانت واضحة وجميلة

*انطلقت ثورتنا من بين شفاه كنداكتنا من خلال زغرودة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الثورة

*فسال الشارع شبابا

*وسال الدم

*وتسامت الارواح

*وفغرت التاتشرات افواهها

*وهرب القناصة

*وارتفع صوت الزغرودة وارتفع معه سقف الطموحات

*وكبر التحدي

*فكان الرأي تسقط بس

*وكان للواقع سقطت سقطت

*وكان الشارع يرقص طربا علي اناشيد وردي وود الامين والعطبراوي والسلام الجمهوري

*كل ذلك كان

*بأمر زغرودة انطلقت من صدر كنداكة آمنت بالوطن وقدست حق الوطن عليها

*خرجت وخرجت منها زغرودة كأنها مزمار داؤود

*اطربت المؤمنين بالوطن

*وادخلت كل فار جحره

*حتي الفار الاكل الكبري دخل تحت الكبري الاكلو

*كنداكاتنا حرام نقفلن في حدود نون النسوة

*خشي جوة يابت

*ماشة وين يابت

*كفاك قراية بعد ده يقرا اخوك

*البت كان فاس ما بتشق الراس

*وتعبيرات من هذا القبيل

*تعالوا نخرج كنداكاتنا من نون النسوة الي كاف الكنداكات

*اكراما لدورهن القيادي والريادي في ثورة بلادي

*والله

*ايام دفاعنا في المحاكم عن الثوار

*كنا اذا رأينا في الحراسات كنداكات

*نذهب لنطمئنهن

*علي الطلاق كانن بطمننا هن

*زودننا بالثبات واقنعننا بان حق الوطن علينا مقدس ولاجله تهون السجون والاعدامات والوقوف امام بنادق القناصة الماجورين

*والليلة عيدك ياوطن

*وعلي اليمين الليلة عيد ميلادي

*صادف هذا اليوم العظيم

*المهم

*بالله المطرة دي كلها

*والفيضانات دي كلها

*والسيول دي كلها

*كانوا حارمننا منها وبودوها ماليزيا؟؟؟؟

*ماعافي ليكم دنيا واخري

*المهم

*لجنة الانضباط توقف بكري داخليا

*ماجابت جديد

*ولكنها اضرت بالبلد

*هو دوريكم ده كلو فيهو لاعب غير بكري؟

*والغريبة لجان الانضباط دي كلها علي مر التاريخ مابتشوف الا جبرة وبكري وكدة

*والناس البتخنق حكامهم

*وتحرج قياداتهم وتسيب مدالياتهم علي عينك ياتاجر

*وتتخلف عن السفر مع المنتخب

*ديل كلهم اللجنة مابتشوفهم

*لجنة حوصاء بتشوف اتجاه واحد بس

*لسة ماسقطت كويس

*حاتشوفوا

*وبالمناسبة دي

*نسأل ناس السباحة

*ياناس السباحة

*ياناس السباحة

*الحصل شنو في بطولة الناشئين في المجر؟؟؟

*معقولة بس في ناس كدة؟؟

*السؤال عن المجر بقودنا للسؤال عن الصين

*والصين بتقود لفتح ملفات لانحتاج للبحث عنها

*فهي في الحفظ والصون

*ولكن اهل الرياضة في شوق لمعرفة الحاصل بدون فواصل

*ابقوا معنا

*لانو لو ماكانت معاهم امهم

*كان البلي حايخمهم

*اصبروا لي

*ايها الناس

*عيوب ابو عشرين واضحه

*وكورة الوداد قربت

*ومافي زمن للتمارين

*علاج تلك العيوب شفاهة بجوز

*الخروج الخاطئ وسوء التوقيت

*صد الكرات داخل الملعب وعدم النهوض سريعا

*انتوا نحنا عندنا مدرب حراس؟؟؟

*لو ماعندنا عليكم الله استدعوا لينا ود الطيب ولدنا

*ان شاء الله مجاني

*والله من افضل مدربي الحراس

*ايها الناس

*بعد تشكيل المجلس التشريعي الجديد

*تفتكروا ناس الحرية ديل حايخلوا حسين الجريف في الميدان؟؟؟؟

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*ولايتك بي ضبابينا

*جبت دواء الكوليرا لينا

*ولا بس جاهز بعد نتلحس تقول ياحليلنا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال العشرين في المية بتاعت القيمة المضافة البتمشي القصر ديك عملتوا فيها شنوووو؟؟؟

والي لقاء

سلك