مابين نون النسوة وكاف الكنداكات.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*هذا اليوم هو يوم عظيم
*اعلان الحكومة التنفيذية المدنياااااو
*في هذا اليوم نحي شعبنا المبجل
*الذي اطاح بالحال المبرجل
*ونرفع القبعات للكنداكات
*كنداكاتنا ادهشن العالم كله
*كنداكات اخرسن لسان التحدي والجبروت والاستفزاز
*حينما قال المخلوع لن نسلمها الا لعيسي
*استلمنها منو كنداكاتنا
*سوزي وميمي وجوليان ونفيسة
*بصمة الكنداكات علي لوح شرف الثورة كانت واضحة وجميلة
*انطلقت ثورتنا من بين شفاه كنداكتنا من خلال زغرودة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الثورة
*فسال الشارع شبابا
*وسال الدم
*وتسامت الارواح
*وفغرت التاتشرات افواهها
*وهرب القناصة
*وارتفع صوت الزغرودة وارتفع معه سقف الطموحات
*وكبر التحدي
*فكان الرأي تسقط بس
*وكان للواقع سقطت سقطت
*وكان الشارع يرقص طربا علي اناشيد وردي وود الامين والعطبراوي والسلام الجمهوري
*كل ذلك كان
*بأمر زغرودة انطلقت من صدر كنداكة آمنت بالوطن وقدست حق الوطن عليها
*خرجت وخرجت منها زغرودة كأنها مزمار داؤود
*اطربت المؤمنين بالوطن
*وادخلت كل فار جحره
*حتي الفار الاكل الكبري دخل تحت الكبري الاكلو
*كنداكاتنا حرام نقفلن في حدود نون النسوة
*خشي جوة يابت
*ماشة وين يابت
*كفاك قراية بعد ده يقرا اخوك
*البت كان فاس ما بتشق الراس
*وتعبيرات من هذا القبيل
*تعالوا نخرج كنداكاتنا من نون النسوة الي كاف الكنداكات
*اكراما لدورهن القيادي والريادي في ثورة بلادي
*والله
*ايام دفاعنا في المحاكم عن الثوار
*كنا اذا رأينا في الحراسات كنداكات
*نذهب لنطمئنهن
*علي الطلاق كانن بطمننا هن
*زودننا بالثبات واقنعننا بان حق الوطن علينا مقدس ولاجله تهون السجون والاعدامات والوقوف امام بنادق القناصة الماجورين
*والليلة عيدك ياوطن
*وعلي اليمين الليلة عيد ميلادي
*صادف هذا اليوم العظيم
*المهم
*بالله المطرة دي كلها
*والفيضانات دي كلها
*والسيول دي كلها
*كانوا حارمننا منها وبودوها ماليزيا؟؟؟؟
*ماعافي ليكم دنيا واخري
*المهم
*لجنة الانضباط توقف بكري داخليا
*ماجابت جديد
*ولكنها اضرت بالبلد
*هو دوريكم ده كلو فيهو لاعب غير بكري؟
*والغريبة لجان الانضباط دي كلها علي مر التاريخ مابتشوف الا جبرة وبكري وكدة
*والناس البتخنق حكامهم
*وتحرج قياداتهم وتسيب مدالياتهم علي عينك ياتاجر
*وتتخلف عن السفر مع المنتخب
*ديل كلهم اللجنة مابتشوفهم
*لجنة حوصاء بتشوف اتجاه واحد بس
*لسة ماسقطت كويس
*حاتشوفوا
*وبالمناسبة دي
*نسأل ناس السباحة
*ياناس السباحة
*ياناس السباحة
*الحصل شنو في بطولة الناشئين في المجر؟؟؟
*معقولة بس في ناس كدة؟؟
*السؤال عن المجر بقودنا للسؤال عن الصين
*والصين بتقود لفتح ملفات لانحتاج للبحث عنها
*فهي في الحفظ والصون
*ولكن اهل الرياضة في شوق لمعرفة الحاصل بدون فواصل
*ابقوا معنا
*لانو لو ماكانت معاهم امهم
*كان البلي حايخمهم
*اصبروا لي
*ايها الناس
*عيوب ابو عشرين واضحه
*وكورة الوداد قربت
*ومافي زمن للتمارين
*علاج تلك العيوب شفاهة بجوز
*الخروج الخاطئ وسوء التوقيت
*صد الكرات داخل الملعب وعدم النهوض سريعا
*انتوا نحنا عندنا مدرب حراس؟؟؟
*لو ماعندنا عليكم الله استدعوا لينا ود الطيب ولدنا
*ان شاء الله مجاني
*والله من افضل مدربي الحراس
*ايها الناس
*بعد تشكيل المجلس التشريعي الجديد
*تفتكروا ناس الحرية ديل حايخلوا حسين الجريف في الميدان؟؟؟؟
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*ولايتك بي ضبابينا
*جبت دواء الكوليرا لينا
*ولا بس جاهز بعد نتلحس تقول ياحليلنا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال العشرين في المية بتاعت القيمة المضافة البتمشي القصر ديك عملتوا فيها شنوووو؟؟؟
والي لقاء
سلك
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