بئس العلماء وبئس السلاطين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

يمكننا تفهم مواقف بعض من داهنوا السلطان وسكتوا عن بطشه وظلمه وغضوا الطرف عن سرقاته وتبديده اموال الناس بالباطل ، ويمكننا القول ان بعض السياسيين رغبة منهم فى الحصول على مغانم وجاه سايروا الحاكم الظالم ونظامه الفاسد ، لكن كيف يمكننا القبول بسكوت العلماء وعدم انتقادهم للظالم علنا ؟ وكيف نفهم سكوتهم عن تبديد المال العام والمحسوبية التى استشرت فى كل مفاصل الحكم ؟ وكيف لنا ان نستوعب ان هؤلاء القادة الذين يؤموننا فى الجمعة والجماعة ويتقدمون الصفوف ويتولون تقديم المواعظ ويحرضون على فعل الخيرات وترك المنكرات كيف نفهم عدم صدوعهم بكلمة الحق فى وجه السلطان الجائر بل نراهم يتوسطون مائدة الحكومة وهى المائدة التى وصفها الخليفة العادل والحاكم الصالح الامام على بن ابى طالب بانها مائدة غنيها مدعو وفقيرها مجفو ، ومن يريد رئيس هيئة علماء السودان الدكتور محمد عثمان صالح سوى الامام على بن ابى طالب ليقتدى به ؟ كيف تجلس يادكتور على هذه المائدة التى ذمها امير المؤمنين الامام على وتاتى لتقول لنا بعد سقوط الطاغية انكم ناصحتموه ولم تألوا جهدا فى ذلك لكنه لم يستجب

لنقرأ ما ورد فى الخبر نقلا عن الدكتور محمد عثمان صالح :

أكّد رئيس هيئة علماء السودان البروفيسور محمد عثمان صالح، أنّ الهيئة لم تدّخر وسعاً في بذل النُّصح للنظام البائد من خلال البيانات واللقاءات مع القيادة السياسية في أعلى مُستوياتها “ولكن لا حياة لمن تُنادي”.

وقال صالح إنّ النظام البائد كَانَ سَادراً في غَيِّه رغم أنّه كان يرفع شعارات الحكم بالإسلام، لكنها لم تجد طريقها للتطبيق، لذلك أزاله الله بحسب سننه الكونية، وأضاف بأنّ التغيير سنة الله الماضية في الكون إلى يوم الدين، وأوضح أنّ الحراك والتحوُّلات السياسية التي تشهدها البلاد تأتي في هذا السياق.

انتهى الخبر ، ولن نقبل من الدكتور فى هذا الباب صرفا ولا عدلا ، ونسأله لماذا لم تستقيلوا فى الهيئة بعد ان رفض النظام الاستجابة للنصح كما زعمت ؟ وما الذى يجعلنا نصدقكم ونحن نراكم حتى اخر لحظة من عمر الطاغية وانتم المقربون اليه ؟ لا يادكتور لن نقبل قولكم وانتم عندنا جزء من النظام الفاسد الظالم المرتشى وادعاؤكم مناصحته لن يبرر لنا سكوتكم عن جرائمه وبقاءكم فى مؤسساته ونهديك فى نهاية كلامنا قول احد الصالحين : اذا رأيتم السلاطين على ابواب العلماء فنعم السلاطين ونعم العلماء واذا رأيتم العلماء على ابواب السلاطين فبئس العلماء وبئس السلاطين ، ونشهد انا رأيناكم كثيرا على ابواب السلاطين بل لم تفارقوها ولم تنفكوا عنها .