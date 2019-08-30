وصول دفعة جديدة تضم 123مواطناً من السودانيين العالقين في ليبيا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصلت إلى السودان، أمس، مجموعة جديدة تضم 123 مواطنا، من العالقين في ليبيا بسبب المواجهات العسكرية في طرابلس ومحيطها.وكان في استقبال الدفعة الجديدة، بمطار الخرطوم الدولي، اللجنة الفنية المشتركة بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، ومنظمة الهجرة الدولية (IOM).وتأتي عودة السودانيين إلى بلادهم، في إطار الشراكة بين الجانبين في مشروع تنفيذ المبادرة الأوروبية المشتركة، الممول من الاتحاد الأوروبي، لإعادة إدماج المهاجرين وحمايتهم.وأعلن جهاز العاملين بالخارج في وقت سابق، استمرار إجراءات إعادة إدماج العائدين وفق المعاينات المتبعة لتقديم العون الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، تشمل معينات مشاريع إنتاجية وتأهيلية ورعاية صحية واجتماعية.ويوليو الماضي، وصلت مجموعة جديدة إلى العاصمة الخرطوم، تضم حوالي 165 مواطن ومواطنة.وسبقتها وصول دفعتين الأولى كانت في يونيو الماضي، ضمت 152 من السودانيين، والثانية في 10 يوليو الماضي، وضمت 182 فردا.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت تنظيم رحلات خاصة لإجلاء السودانيين المتأثرين بالحرب في ليبيا والراغبين في العودة إلى البلاد، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، والتنسيق مع السفارة السودانية بطرابلس وجهاز السودانيين العاملين بالخارج.ويحاول شباب سودانيون عبور الحدود الليبية بغرض الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ولا توجد إحصائيات رسمية توضح أعدادهم.وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في أبريل 2017، أنها تعمل لإعادة نحو حوالي 10 آلاف مهاجر معظمهم من إفريقيا عالقين في ليبيا بنهاية العام الجاري.ولتحجيم الإتجار بالبشر صادق البرلمان السوداني مطلع عام 2014 على قانون لمكافحة الظاهرة تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 أعوام إلى 20 عامًا.وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.