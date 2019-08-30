تحرير السودان: حكومة حمدوك لن تكون افضل من حكومة الانقاذ…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، رفضها للتفاوض مع الحكومة المقبلة، ووصفتها بـ(الانقاذ الثانية)، واعتبرت أن كل ما نتج عن الاتفاق بين قوى التغيير ومن أسمتهم جنرالات الانقاذ، مرفوض لأنه التفاف على الثورة ومطالب الحماهير، وأضافت أن حكومة حمدوك لن تكون أفضل من حكومة البشير.

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير في تصريح لـ(الجريدة) أمس، إنهم لا يقبلون المساومة في استكمال الثورة وإحداث تغيير حقيقي يقود إلى سلطة مدنية كاملة وتصفية نظام البشير، وأشار إلى أن ضجة الترشيحات الوزارية الحالية لا تعنيهم كثيرا، ووصفها بالمحاصصة وتقاسم السلطة ككعكة بين (الصفوة السياسية التي سرقت الثور) وفقاً لتعبيره، وأضاف أن الحكومة الحالية لن تقود لأي استقرار وليس بإمكانها معالجة الأزمة الوطنية.وشدد على أن التفاوض على من أسماهم لجنة البشير الأمنية، لا يقود إلى تحقيق أهداف الثورة .