فتح باب التقديم لشواغر القبول بالجامعات السودانية الأحد القادم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للقبول، عن فتح باب التقديم لشواغر القبول بمؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي لمستوى البكالريوس والدبلوم، وفتح باب التقديم لشواغر القبول بمؤسسات التعليم العالي الحكومية على مستوى الدبلوم التقني اعتباراً يوم الأحد المقبل. وأوضح مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي، علي الشيخ السماني، أن التقديم للشواغر سوف يستمر لمدة عشرة أيام، حيث يبدأ التقديم يوم الأحد مطلع سبتمبر المقبل وحتى الثلاثاء العاشر من ذات الشهر. وأبان أن التقديم متاح للطلاب السودانيين من حملة الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها للعام 2019م والأعوام السابقة، مبيناً أن على الطلاب المتقدمين لأول مرة استيفاء شروط التقديم في القبول العام، وأن على الطلاب الذين تم ترشيحهم في القبول العام أو الأعوام السابقة تقديم استقالتهم حتى تتاح لهم فرصة المنافسة، معلناً أن رسوم التقديم هي 200 جنيه.

وطالب الطلاب المتقدمين للقبول بالشهادات غير السودانية رفعها عبر موقع الإدارة وتسليم أصل الشهادة للإدارة العامة للقبول أو مكاتب القبول المعتمدة. من جهته أكد وليد محمد المبارك، مدير عام مركز المعلومات بالوزارة، أن كل إجراءات التقديم ستتم إلكترونياً مطالباً الطلاب بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالتقديم وإجراءاته من موقع الإدارة العامة للقبول.