مصرع 12 مواطناً جراء السيول والفيضانات بالنيل الابيض….

الخليج 365:

أعلن والي ولاية النيل الأبيض المكلف، اللواء ركن حيدر علي الطريفي، عن 12 حالة وفاة بالولاية وعدد من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن، تتراوح بين كسور ولدغات العقارب جراء السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية مؤخراً.وأضاف الوالي أنه تم العثور على طفلين أصيبا بكسر في الأرجل وامرأة تعاني من ورم في محلية السلام، تم إسعافهم كما تم إخلاء طفلة في محلية الدويم، وتوقع المزيد من الإصابات في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية.وأشار الوالي وفقاً لوكالة السودان للأنباء، إلى أن النيل الأبيض في حالة زيادة مستمرة، و شاءت إرادة الله أن يكون سطح البحر أعلى من سطح الأرض في هذه الولاية، وتوقع أن تزداد حالات الإصابة بالملاريا والدسنتاريا، مؤكداً بذل الجهود كافة وتسخير كل الإمكانات للحد من الأضرار بالولاية.