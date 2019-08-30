- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
أعلن والي ولاية النيل الأبيض المكلف، اللواء ركن حيدر علي الطريفي، عن 12 حالة وفاة بالولاية وعدد من الإصابات لم يتم حصرها حتى الآن، تتراوح بين كسور ولدغات العقارب جراء السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية مؤخراً.وأضاف الوالي أنه تم العثور على طفلين أصيبا بكسر في الأرجل وامرأة تعاني من ورم في محلية السلام، تم إسعافهم كما تم إخلاء طفلة في محلية الدويم، وتوقع المزيد من الإصابات في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المناطق المنكوبة بالولاية.وأشار الوالي وفقاً لوكالة السودان للأنباء، إلى أن النيل الأبيض في حالة زيادة مستمرة، و شاءت إرادة الله أن يكون سطح البحر أعلى من سطح الأرض في هذه الولاية، وتوقع أن تزداد حالات الإصابة بالملاريا والدسنتاريا، مؤكداً بذل الجهود كافة وتسخير كل الإمكانات للحد من الأضرار بالولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 12 مواطناً جراء السيول والفيضانات بالنيل الابيض…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.