اللحية الكثة.. نيو لوك الفنانين الشباب بعد سقوط (الكيزان)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لفت أنظار كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور نجوم الفن الغنائي من الشباب (بنيو لوك) متقارب يقوم على تربية اللحية التي ارتبطت خلال العهد البائد (بالكيزان) حيث كانت اللحية إحدى العلامات الشكلية التي تشير إلى انتماء صاحبها إلى التيار الإسلامي الذي كان ممسكاً بمقاليد السلطة خلال 30 عاماً قبل سقوطه المدوي في ثورة ديسمبر.

هذا وقد ظهر كل من الفنانين النجمين حسين الصادق ومنتصر هلالية خلال مشاركتهما في الفعاليات الغنائية والحفلات الخاصة وهما يطلقان لحيتهما بذات الطريقة الكثة بيد أنهما كانا يؤديان أغنيات شبابية لا ترتبط بالمظهر الذي ينسجم مع دلالة الأغنيات والأعمال التي كانت ترتبط سابقاً بها مثل المدائح النبوية.

حسين الصادق قدم أغنية حنان التي تقول كلماتها :

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اللابسة توبا بي نظام..

عليكم الله نادوا لي حنان

بينما كان الفنان منتصر هلالية يقدم أغنية تقول كلماتها (الزول صغير عايش دور طفولة .. أرجع ليك تاني حاجة ما مغقولة).