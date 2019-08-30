تدشين مبادرة “تجار الكهرباء” لدعم الاقتصاد الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دشنت مجموعة “تجار الكهرباء” مبادرتها لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال إسهام التجار في دفع المشروعات بالبلاد ولإنجاح حكومة الفترة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية وتنفيذ مطلوبات الثورة الشعبية.

وعقب الحديث الذي أدلى به رئيس الوزراء في حوار بثته القنوات السودانية خلال الفترة الماضية، عن حاجة البلاد إلى 8 مليارات دولار من المساعدات الأجنبية في العامين المقبلين لتغطية الواردات، وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر، تبارت العديد من الجهات الشعبية للإعلان عن مبادرة لدعم الاقتصاد الوطني.

واحتشد عدد من التجار بالسوق العربي بالخرطوم لتدشين المبادرة التي شهدت تبرعات أولية من بعض التجار، الذين أعلنوا التزامهم مواصلة عمليات الدعم وتوسيع رقعة المبادرة لتشمل كل ولايات البلاد.

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وقال رئيس المبادرة، عصام الأمين يوسف، أن المبادرة تأتي استجابة لنداء الوطن والعمل سوياً مع الحكومة خلال الفترة المقبلة ودعم خطط وأنشطة رئيس الورزاء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف يوسف أن المبادرة ستنطلق لتجوب كل ولايات البلاد ولاستنهاض التجار للتصدي لدورهم الوطني في دعم مشروعات التنمية، وشدد على أن المغتربين ليسوا بأفضل من المواطنين بالداخل، لذلك فإن النفير الداخلي يأتي بالتزامن مع دعوات المغتربين لفتح حسابات لدعم الاقتصادي الوطني .

وأبان يوسف أن مبادرة دعم تجار الكهرباء ستقوم خلال الفترة المقبلة بعمل حشد جماهيري كبير للترويج للفكرة في كل الأوساط الشعبية لإنجاح المبادرة، وزيادة مشاركة كل المواطنين فيها كل حسب استطاعته.