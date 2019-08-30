ضوابط جديدة لزيارة رموز النظام السابق بسجن كوبر

التاريخ: 30-أغسطس-2019
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على إثر التوجيهات الجديدة بخصوص زيارات السياسيين من رموز النظام السابق، على رأسهم الرئيس المعزول “البشير” ونائبه علي عثمان ونافع وعبد الرحيم محمد حسين وآخرين من الموقوفين البالغ عددهم ثلاثة وعشريناً، تقرر أن تكون الزيارة كل أسبوعين، وذلك بعد تقديم الطلبات إلى الإدارة العامة للسجون والإصلاح بشرط أن تكون القرابة من الدرجة الأولى الأب والأم والزوجة والشقيق والأبناء.
وبعد تقديم الطلبات تتم الموافقة عليها وإرسالها إلى السجن الاتحادي حيث يتم الاتصال بالزائر على رقم التلفون وتحديد زمن الزيارة، كما أن السجن الاتحادي لا يستلم المأكولات للنزلاء السياسيين إلا من أقرب الأقربين.
وسوف يشهد السجن الاتحادي اليوم الجمعة بحسب صحيفة الدار، زيارات لأسر الموقوفين من النزلاء السياسيين بعد تقديم طلباتهم أمس الخميس. وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق البشير قد طلبت الإذن من المحكمة لزيارته قبل الجلسة المحددة يوم غد السبت بمعهد القضاء بالخرطوم لإطلاعه على آخر التطورات وخطوط دفاعهم عنه في البلاغ المفتوح بحيازة النقد الأجنبي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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