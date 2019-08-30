اتفاق على مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية

التاريخ: 30-أغسطس-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements قال مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن اتفاقاً تم بين “قوى إعلان الحرية والتغيير” ورئيس مجلس الوزراء، لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة، وفق جدول زمني محدد، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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