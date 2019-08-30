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الأوضاع الأمنية تأجل الدراسة في البحر الأحمر

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التاريخ: 30-أغسطس-2019

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الأوضاع الأمنية تأجل الدراسة في البحر الأحمر

قررت وزارة التربية والتعليم بولاية البحر الأحمر تأجيل استئناف الدراسة بجميع المراحل التعليمية المختلفة حتى الخامس عشر من سبتمبر القادم بدلاً عن الأول منه، ولذلك لأسباب أمنية.

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وقال مدير التخطيط التربوي بالوزارة عمر أدروب في تصريح بحسب صحيفة الإنتباهة، إن قرار التأجيل جاء لاسباب أمنية بسبب الأحداث التي تشهدها الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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