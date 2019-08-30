حوادث نهب مسلح بالرياض وشرق النيل

نهب مركز للإلكترونيات بالرياض

داهم مسلحون مركزاً للالكترونيات بحي الرياض بالخرطوم، وتمكن مجهولان من نهب محل موبايلات معروف بشارع الجزار. ونقلت المصادر أن (3) مسلحين بسلاح ابيض كانوا على متن ركشة حضروا الى المحل المعروف ودلف شخصان الى داخل المحل وحاول صاحب المحل مقاومتهما فاشهرا سكيناً وتوجه احدهما الى الفترينة وقام بتحطيم زجاجها ونهب (9) موبايلات ثمينة وجهاز لابتوب ومبلغ نقدي كان داخل درج بالمحل. وفي السياق دون بلاغ بالنهب بقسم دائرة الاختصاص.

حوادث شرق النيل

وشكا اهالي شرق النيل من عودة ظاهرة حوادث النهب بالمحلية. وناشد المواطنون مدير شرطة الولاية بالالتفات للظاهرة ونشر دوريات. وقال مواطنون إن عصابات تخصصت في سرقة لوحات المركبات ارتكبت عدة حوادث في ليلة واحدة، ليستيقظ الاهالي على اختفاء لوحات مركباتهم ويقوموا بتدوين بلاغات بالاختفاء. وشدد الاهالي على ضرورة عمل شرطي منظم ونشر قوات مباحث والمزيد من الدوريات والاطواف الليلية للقضاء على تلك الظواهر الاجرامية. وفي السياق، شهدت المحلية خلال اليومين الماضيين نحو ثلاث حوادث مختلفة .

حادثة حي القادسية

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وابلغ طالب جامعي شرطة حلة كوكو يفيد بأن متهمين قاوموه وقاموا بنهبه مبلغ (20) الف جنيه كانت بحوزته. وتقدم الطالب بعريضة امام النيابة بالواقعة ليتم تدوين بلاغ تحت طائلة النهب واستعمال القوة الجنائية من القانون الجنائي .

نهب وإرهاب محاضر

وتمكنت مجموعة من الاشخاص عددهم نحو (4) من اقتحام منزل استاذ جامعي بحي الفيحاء وتهديد اسرته وارهابهم ومن ثم نهب منزلهم. ونقلت المصادر أن الشاكي يعمل استاذاً بإحدى الجامعات ابلغ شرطة دائرة الاختصاص بان مجهولون اقتحموا منزله وقاموا بنهب مبلغ (30) الف جنيه بجانب مبلغ (3) آلاف دولار امريكي اضافة الى نهب موبايل بجانب نهب محفظة بداخلها مجموعة من المستندات والبطاقات ومبالغ مالية بالعملات المحلية لافتاً الى أن قيمة المسروقات تبلغ نحو (193) الف جنيه .

نهب طالب بسوق (6)

وابلغ طالب الشرطة مفيداً بأن مجهولين قاموا بنهبه موبايل بقيمة (7500) جنيه وذلك بسوق (6) الحاج يوسف مشيراً الى أن المتهمين اوقفوه واجبروه واخذوا هاتفه بالقوة وتركوه وفروا هاربين الى جهة غير معلومة .

ويرى مراقبون أن تنامي ظاهرة النهب تحت التهديد المسلح يجب أن تتنبه لها الشرطة وتقوم بمحاصرتها حتى لايضطر افراد المجتمع لامتلاك اسلحة موازية تساعدهم في الدفاع عن انفسهم في حال وجدوا انفسهم ضحايا لمثل تلك الاعتداءات .

تقرير: هاجر سليمان

الخرطوم: (صحيفة الإنتباهة)