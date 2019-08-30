والي البحر الأحمر: حملة تفتيش واسعة وحسم الصراع القبلي خلال ساعات

أعلن والي البحر الأحمر المكلف اللواء حافظ التاج، أن الساعات المُقبلة ستشهد حسم الصراع الدائر بين البني عامر والنوبة، وستقوم الأجهزة الأمنية بالتعاوُن مع النيابة بحملة تفتيشٍ واسعةٍ في المنطقة واعتقال وترحيل كل من يثبت تورُّطه في الأحداث.

وقال الوالي خلال اجتماعه مع لجنة الحكماء أمس، إنّ التقييم النهائي للوضع، ومُطلق التّصرُّف لحسم الصراع بيد حكومة الولاية، ونوّه لدور الإدارة الأهلية، الذي قال لا يُمكن إغفاله.

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وفي السياق، خاطب الوالي بحسب صحيفة الصيحة، وقفة إعلاميي البحر الأحمر بأمانة الحكومة تَضَامُناً مع مُبادرات التّعايُش السلمي ودعوة المُتصارعين لتحكيم صوت العقل، ودعا الوالي إلى التناوُل الإيجابي للأحداث والمُساهمة في إخماد نار الفتنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)