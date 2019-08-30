الكباشي: نعمل على إرساء دولة القانون والعدالة حتى على أنفسنا

التاريخ: 30-أغسطس-2019
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أبدى عضو مجلس السيادة، المتحدث السابق باسم المجلس العسكري، الكباشي استعداد المكون العسكري في مجلس السيادة للخضوع للقانون، إذا طالته أية اتهامات تتعلق بمأساة فض الاعتصام.
وقال: «إذا طالت اتهامات أعضاء عسكريين في مجلس السيادة، فليس هنالك مشكلة لأن الوثيقة نصت على أنه لا أحد فوق القانون.. نحن نعمل على إرساء دولة القانون والعدالة وهي من شعارات الثورة، وقبل أن نكون جنوداً فنحن مواطنون يسري علينا ما يسري على الآخرين».
وبشأن كارثة السيول والفيضانات والأمطار التي اجتاحت البلاد، أوضح كباشي أن السلطات تعمل على قدم وساق للوصول للمتضررين ومواجهة الكارثة. وقال: «الضرر كبير.. لكنا نتمنى عدم الوصول لمرحلة إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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