“الدعم السريع” تبسط الأمن والاستقرار ببورتسودان

أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على الاوضاع بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر ، وكشفت عن القاء القبض على عدد من المتفلتين في الاحداث الاخيرة وتسليمهم للشرطة.

Advertisements

وطمأن قائد متحرك قوات الدعم السريع لبورتسودان العميد ركن سيد أحمد فتح الرحمن باستقرار الاوضاع ببورتسودان، وقال بحسب صحيفة الصيحة أمس: “الآن الحمد لله الوضع آمن ومستتب تماماً، ونحن من هنا نحي مواطني بورتسودان كافة علي حفاوة الاستقبال”، واضاف ”الوضع تحت السيطرة وتم اخماد النيران التي كانت مشتعلة”، وناشد طرفي النزاع بوقف الاقتتال ونبذ العصبية والقبلية والالتفات لبناء السودان .

ونقل فتح الرحمن، تحايا المجلس السيادي لمواطني ولاية البحر الاحمر، وأشار لمتابعتهم اللصيقة واهتمامهم الكبير بما يدور في بورتسودان، وقال “اصابة أي مواطن أو موته فقد للسودان عامة قبل أن يكون فقد لقبيلته أو عشيرته أو أسرته”.

ودعا المواطنين إلى إعطاء الحكومة الجديدة فرصة لمعالجة الاوضاع وعدم شغلها عن القضايا الأساسية، وقال: “نريد من كل مواطن أن يبدأ التغيير من نفسه ويضع السودان نصب أعينه أولاً قبل الالتفات للقبيلة والعشيرة”، وعبّر عن تمنياته بمساعدة المواطنين لهم في بسط هيبة الدولة وحكم القانون.

وأكد فتح الرحمن أنهم في “الدعم السريع” حريصون على تطبيق القانون، ودعا آلى الإحتكام لصوت العقل من أجل الصلح والتعايش السلمي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)