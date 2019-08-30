صيانة عربة (والٍ مُكلف) بـ(1.7) مليار جنيه

كشفت مصادر عن تفاصيل فساد مالي بإحدى الولايات بلغ ملياراً وسبعمائة مليون جنيه، عبارة عن صيانة لعربة الوالي المعيّن وشراء إطارات بمبلغ (2) مليار جنيه من قبل مكتب المتابعة بالخرطوم.

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وأفادت المصادر، بأن سيارة الوالي التي بلغت تكلفة صيانتها (1.7) مليار جنيه، تعرضت وهي في طريق العودة إلى الولاية لعطب في الماكينة استدعى سحبها عن طريق سحّاب تجاري، وكُشف عن حاجتها لماكينة جديدة.

وفي ذات الولاية وبحسب صحيفة الصيحة، تم شراء إطارات سيارات بمبلغ (2) مليار جنيه، وخصص الوالي عن طريق أفضلية التخصيص عربتين لوزيرين سابقين بأسعار زهيدة بعد إخراجها من دلالة أقامتها وزارة المالية الولائية في ظروف الفراغ الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)