السيادي يشرع في إصلاح وهيكلة القوات النظامية

التاريخ: 30-أغسطس-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة Advertisements أكد المتحدث السابق باسم المجلس العسكري الانتقالي، عضو مجلس السيادي، شمس الدين الكباشي أن المجلس السيادي شرع في إصلاح وهيكلة القوات النظامية، بإقالة هيئات القيادة في الجيش والشرطة والأمن، وشرع في نقل هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن باعتبارها قوة مسلحة للقوات النظامية الأخرى، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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