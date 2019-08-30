حمدوك يتحفظ على مرشحي وزارات (الصناعة والتجارة والآثار والسياحة)

تحفظ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على مرشحي “قوى الحرية والتغيير” لوزارات الصناعة والتجارة والآثار والسياحة، لعدم كفاية السيرة الذاتية الخاصة بهم.

وقال مصدر “بقوى الحرية والتغيير” إن رئيس الوزراء أعاد القائمة لـ”قوى الحرية والتغيير” وطلب مزيداً من الأسماء في المناصب المشار إليها. وتوقع المصدر أن تقوم “الحرية والتغيير” بتسليم القائمة مجدداً لرئيس الوزراء اليوم الجمعة على أن يتم إعلان التشكيل الوزاري غداً السبت.

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وكانت “قوى الحرية والتغيير” بحسب صحيفة الإنتباهة، قد رشحت للصناعة والتجارة كل من (بكري علي أحمد، كمال الدين الطيب يس الإمام، كوثر إسماعيل محمود، عيسى ترتيب شاطر)، فيما رشحت للآثار والسياحة (انتصار الزين صغيرون، نادية السر علي، عصام أبو حسبو).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)