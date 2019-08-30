المريخ يؤكد مشاركة المدينة أمام الوداد

الخليج 365 :

اكد المديرالتنفيذي لنادي المريخ الدكتور مدثر خيري إن العقوبة التي أصدرها الإتحاد السوداني لكرة القدم بحق اللاعب بكري المدينة لاتشمل الايقاف في البطولة العربية التي يشارك فيها المريخ ويواجه من خلالها نادي الوداد البيضاوي المغربي مساء السبت المقبل بملعب المريخ في ذهاب الدور الاول من مسابقة كاس الملك محمد السادس للاندية ابطال العرب مبينا ان القرارات التي تصدر من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السوداني لكرة القدم لاتسري في البطولات التي تنظمها اتحادات اخري مؤكدا ان المريخ في الاصل قام باسئناف للقرار الاول للجنة الاستئنفات الا ان اللجنةلم تنظر في الاستئناف واعترضت علي القرار شكلا وارجعوا القرار إلى لجنة الانضباط بعدما خالفت المادة”93″ والتي تنص على استدعاء اللاعب قبل اتخاذ القرار وأوضح خيري ان قرار الاتحاد العام تجاه اللاعب فيه استهداف لنادي المريخ. مبينا أنهم في انتظار قرار لجنة الاستئنافات.