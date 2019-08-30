برشلونة ينفي الاتفاق على عودة نيمار

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الخليج 365 :
نفت مصادر داخل نادي برشلونة، التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان، بشأن عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف الفريق الكتالوني.
وكانت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” قد نشرت خبر الاتفاق بين الطرفين اليوم الخميس، دون الكشف عن صيغته أو قيمة الأموال المعروضة.
ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن مصادر داخل نادي برشلونة نفت خبر الاتفاق الذي نشرته شبكة سكاي سبورت إيطاليا.
وأكدت المصادر أن آخر عرض تم تقديمه من جانب برشلونة، رُفض رسميًا من سان جيرمان، مشيرة إلى أن المفاوضات لا زالت جارية بين الطرفين في موناكو.
يذكر أن آخر عرض قدمه برشلونة لسان جيرمان بشأن نيمار، يتضمن بطاقة المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، إلى جانب الكرواتي إيفان راكيتيتش، وإعارة عثمان ديمبلي، بالإضافة إلى 130 مليون يورو.
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